ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع للملابس ومستودع مواد كيميائية في بنجلاديش إلى 16 قتيلا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مصنع للملابس ومستودع للمواد الكيميائية في دكا عاصمة بنجلاديش ، وفقا لما أعلنته إدارة الإطفاء والدفاع المدني.



وقال مسؤول الإطفاء طلحة بن جاسم إن الحريق اندلع يوم الثلاثاء في منطقة ميربور في دكا، ويُعتقد أنه بدأ في الطابق الثالث من مبنى الملابس المكون من سبعة طوابق.

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت عدة جثث. وأصيب عدة أشخاص بجروح.

وتم احتواء الحريق بحلول المساء، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وتعد بنجلاديش ثاني أكبر دول العالم في مجال صناعة الملابس بعد الصين، ويعمل في هذا القطاع حوالي 4 ملايين شخص، معظمهم من النساء.

وتحقق هذه الصناعة حوالي 40 مليار دولار سنويًا من الصادرات، خاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، ولها تاريخ حافل بالحوادث الصناعية والحرائق التي تُعزى إلى التراخي في الرقابة وانتهاك قوانين البناء.