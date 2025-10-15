ترامب يلمح لوقف استيراد زيت الطهي الصيني وسط التوتر التجاري بين البلدين

لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن استيراد زيت الطهي من الصين كإجراء انتقامي في ظل التوترات التجارية المستمرة بين البلدين.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة يمكنها "بسهولة" إنتاج زيت الطهي محلياً ولا تحتاج إلى شرائه من الصين.

وأضاف أن بكين ترفض عمدا شراء فول الصويا الأمريكي، مما "يخلق صعوبات" للمزارعين، وهي شريحة أساسية من مؤيدي الرئيس.

وفقد المزارعون الأمريكيون منذ فترة طويلة أحد أكبر المشترين، بعدما توقفت الصين عن استيراد فول الصويا الأمريكي.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة قيودا على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة في كوريا الجنوبية نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس يوم الاثنين، إن اللقاء ما زال مدرجا على جدول الأعمال، وذلك بعد أن أثار ترامب، يوم الجمعة الماضي، شكوكا حول احتمال عقده.