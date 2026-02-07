تعليم الوادي الجديد: توزيع الكتب الدراسية وإنهاء كل الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الإدارات التعليمية وفق خطة عمل منظمة، مشيرا إلى أنه تم تسليم الكتب لجميع الإدارات التعليمية، والتي بدورها تعمل على توزيعها على المدارس التابعة ومنها إلى الطلاب، وضمان عدم تأخيرها عن اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أنه تم إنهاء كل الاستعدادات لانطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني غدا الأحد على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة الإدارية، وسط تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس في جميع الإدارات التعليمية، وخاصة المناطق النائية والبعيدة.

وشدد على التواجد بالمدارس من قِبل المتابعين والاطمئنان على إجراءات الصيانة البسيطة والأمن والسلامة، وأنه حال وجود أي مشكلات يجري تذليلها بشكل فوري، مع ضرورة تضافر الجهود لإنجاح العمل.

وأشار إلى تنفيذ حقيبة تدريبية لتنمية مهارات المعلمين في التخصصات المختلفة، بما ينعكس أثره الإيجابي على الطلاب.