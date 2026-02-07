غدا 385 مدرسة بجنوب سيناء تستقبل الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، والذي من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد.

قالت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 385 مدرسة بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت لاستقبال ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدة أنها تابعت التجهيزات، والتأكد من نظافة الفصول والحمامات، وتجهيز المعامل والمكتبات والجداول الدراسية، وإعداد الملاعب وقاعات رياض الأطفال.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه جرى توفير الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتسليمها للمدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب مع بداية اليوم الدراسي، مشيرة إلى أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة التجهيزات، والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس، لضمان انضباط سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضافت، أنه جرى التأكيد على لجان المتابعة والموجهين بالمتابعة الميدانية الدورية لجميع المدارس خاصة التي توجد داخل الوديان، وتوجيه وإرشاد المعلمين باستخدام استراتيجيات تعليمية تراعي الفروق الفردية سعيًا لتحقيق مبدأ العدالة في التعليم.

وأشارت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تفعيل الأنشطة كونها تلعب عامل هام في جذب الطلاب للمدارس، وتجيد نشاطهم واستعدادهم لاستيعاب المواد الدراسية، وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي.