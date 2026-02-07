أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم فتح باب تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 10 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير 2026، بالمدارس الأصلية المقيد بها الطلاب.

وأوضح الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة، أن تقديم طلب التظلم يتطلب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ورقم جلوس الطالب، وسداد رسوم قدرها 35 جنيها عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، على أن يتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة فور تقديم الطلب.

وأشار إلى أن المدارس ستتولى تجميع طلبات التظلمات يوميا وإرسالها إلى الإدارات التعليمية المختصة، تمهيدا لتحديد مواعيد الاطلاع بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بحضور الطالب وولي أمره فقط، مع الالتزام بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل مقر اللجنة.

وأكد قبيصي على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في فحص التظلمات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا دون تمييز، مشددا على أن المديرية حريصة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ونبهت المديرية بأنه لن يتم النظر في أي طلبات ترد بعد انتهاء الموعد المحدد للتقديم.