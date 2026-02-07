الهند وأمريكا تصدران إطارا لاتفاقية تجارية مؤقتة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية

أصدرت الهند والولايات المتحدة إطارا لاتفاقية تجارية مؤقتة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، وهو ما وصفته المعارضة الهندية بأنه ينطوي على أفضليات لواشنطن.

جاء البيان المشترك، الذي صدر أمس الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته الأسبوع الماضي لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بعد ستة أشهر من فرض ضرائب باهظة للضغط على نيودلهي لخفض اعتمادها على النفط الخام الروسي الرخيص.

وذكر ترامب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18%، من 25% بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.

ووصفت الدولتان الاتفاقية بأنها مفيدة للطرفين وتأتي ردا على الخطوة الأمريكية وأعربتا عن التزامهما بالعمل نحو التوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع نطاقا "ستتضمن التزامات إضافية بالوصول إلى الأسواق ودعم سلاسل التوريد الأكثر مرونة".

وجاء في بيان أمس الجمعة أن الهند "ستلغي أيضا أو تخفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية".