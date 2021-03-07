ارتفاع صادرات الصين بنسبة 60% في الفترة من يناير إلى فبراير

ارتفعت صادرات الصين بنسبة 6ر60 %خلال الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأحد عن إدارة الجمارك في البلاد، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2ر22% .

وتأتي الزيادة الكبيرة على خلفية تباطؤ التجارة في بداية عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وبدأت الصين إغلاق المصانع في أواخر يناير من ذلك العام، عندما بدأ فيه فيروس كورونا في الانتشار خارج بؤرته الأصلية في ووهان.

انتعش النشاط الاقتصادي مرة أخرى في مارس وأبريل بمساعدة الاستثمار الحكومي. وسجلت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 3ر2 % العام الماضي، وكان الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي سجل نموا.

ومن المقرر أن يستمر الزخم هذا العام. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج يوم الجمعة إن الصين تستهدف تحقيق نمو اقتصادي "يزيد عن 6 %" هذا العام.

وبلغ الفائض التجاري للبلاد 25ر103 مليار دولار في الفترة من يناير إلى فبراير.