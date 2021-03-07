المصرى يفوز على الأوليمبى بهدفين مقابل هدف واحد ودياً

فاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على نظيره فريق الأوليمبى السكندرى بهدفين لهدف واحد فى المباراة الودية التى جمعت بينهما على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب.

حرص الجهاز الفنى للمصرى خلال اللقاء على الدفع بأكبر عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسى خلال المباريات الرسمية الأخيرة بالدورى وجاءت المباراة عامرة بالندية خاصة في ظل الأداء القوي من جانب لاعبى الأوليمبى على مدار الشوطين .

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصرى بهدف للاشئ سجله اسلام عطية فى الدقيقة 38 فيما نجح فريق الأوليمبى فى إدراك التعادل فى الدقيقة 30 من الشوط الثانى قبل أن يحرز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 34 لتنتهى المباراة بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف واحد .

مثل المصرى : أحمد دعدور ( عصام ثروت) ، حجاج عويس ، أحمد شوشة ، محمد الصالح ( على حمدى) ، حسن على ( محمد عنتر) ، ايزى ايميكا ، اسلام عطية ، أحمد رفعت ، مصطفى سلطان ( ابراهيم سعيد ) ، محمد جابر ، أحمد جمعة ( كازادى كاسينجو) .