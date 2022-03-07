بلينكن: مئات المدنيين تعرضوا للقتل أو الإصابة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تعرض مئات المدنيين للقتل أو الإصابة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن هناك تقارير عن هجمات وقصف روسي على الكثير من المناطق في أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا تحاصر مدنًا مثل ماريوبول والعالم يطالبها بالتوقف عن الحرب فورًا.

ولفت إلى تقديم مساعدات عسكرية وطبية لأوكرانيا، متعهدًا بتقديم المزيد وكذا الاستعداد للتصدي لأي تهديد.

وتابع: "سندافع عن كل شبر من أراضي النيتو وينبغي ألا يشك في ذلك أحد".

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.