شعبة الثروة الداجنة: نتوقع انخفاض أسعار الدواجن في النصف الثاني من شهر رمضان

توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، انخفاض أسعار الدواجن في النصف الثاني من شهر رمضان، مضيفًا أن السبب الرئيسي الآن في زيادة سعر البيض هو انخفاض الإنتاج بنسبة 25% لانتشار الأمراض والأوبئة في فصل الشتاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن سعر الفراخ في المزرعة وصلت لـ 32 جنيهًا، وبيعها للمستهلك بـ 38 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض بـ 55 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في بعض المناطق بـ 70 جنيهًا.

واستكمل، أن هناك ارتفاع في أسعار العلف بطريقة غير مبررة، مضيفًا أن الانخفاض المتوقع للأسعار شرطه الوحيد انخفاض أسعار العلف إلى ما كان عليه وهو 9 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن حدث قبل اندلاع الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، والحاجة إلى زيادة التدفئة، مؤكدًا أن هناك احتياطي من الذرة يكفي لنحو 9 أشهر قادمة.