سونج يعلن قائمة الكاميرون لمبارتي الجزائر في تصفيات كأس العالم

أعلن منتخب الكاميرون قائمة الأسود لخوض المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 ضد المنتخب الجزائري.

وكان منتخب الكاميرون قد تلقى هزيمة من منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية، في الدور النصف النهائي بركلات الترجيح.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: «سيمون أوموسولا، ديفيز إيباسي، فابريس أوندوا، أندريا أونانا».

خط الدفاع: «كولينز فاي، أوليفييه مبايزو، مايكل نجادو، جان شارل كاستيليتو، بيتولو أمبرواز أويونجو، أونجين جيروم، تولو نوهو، هارولد موكودي، إنزو إيبوس، بوي ساشا، جان جلود بيلونج، دوبليكس تشامبا».

خط الوسط: «جان جونيور أونانا، مالونج كوندي، صامويل أوم جويه، مارتن هونجلا، ليا سليكي جيمس، إيفان نيو، أوليفييه نتشام، جاندو فوكس، أرنو دجوم، جايل أوندوا».

خط الهجوم: «إجناتيوس جاناجو، كريستيان باسوجوج، إريك ماكسيم، تشوبو موتينج، ستيفان باهوكين، كارل توكو إيكامبي، مومي نجامالو، فينسنت أبو بكر، كلينتون نجيس، ماري جون، كيفن سوني، لياندري تاوامبا».