تعليم شمال سيناء ينظم ندوات توعوية عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة

قامت مديرية التربية والتعليم بشمال بتنفيذ الجلسات التوعوية لمشروع الحماية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمدارس إدارتي العريش وبئر العبد.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إنه تم استهداف 7 مدارس بعدد 1543 طالبا و49 فصل وهم مدرسة الرسمية بشمال سيناء، الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات، 25 يناير الرسمية للغات، مدارس إدارة العريش، مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين، الشهيد طارق إسماعيل الإعدادية المشتركة، ومدارس إدارة بئر العبد، بئر العبد الإعدادية بنين، سلمانة الاعدادية المشتركة،، بئر العبد الثانوية المشتركة.

وقامت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الجلسات بالتعاون مع وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وذلك بقيادة مروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين، والتطوير التكنولوجي، بحضور خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية وحسنة الشرقاوي منسق الصفوف الأولى.



والهدف من هذه الندوات هو توعية الطلاب بمخاطر المواد المخدرة على الجسم وما يعود على الفرد والمجتمع بالسلب من تعاطي المخدرات، كما تم استعراض رأى الدين، وكذلك الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع.