وكيل الري بالفيوم: انتهاء 17 مشروعا لتأهيل المجاري المائية خلال الفترة الماضية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظا على مياه الري ومنعا لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضي الزراعية، وذلك من خلال تقرير أعده المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتا إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن مديرية الري بصدد تنفيذ 38 عملية لتأهيل المجاري المائية، بجانب أعمال الكباري والجنابيات وتكاسي الأبحر، مشيرا إلى إنهاء 17 مشروعا خلال الفترة الماضية، وجار العمل بعدد 21 مشروعا، وأن ما تم الانتهاء من أعماله بالفعل، تأهيل جنابيات بحر الجرجبة من الفم إلى 6,950 كم، وتأهيل بحر قصر الجبالي العالي من الفم إلى 2,3 كم، بجانب انتهاء أعمال إعادة تأهيل محطة رفع مصرف القاطع الشرقي وبطس سعيد ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربي، فضلا عن انتهاء عمليتي أصلان "أ" و "ب".

وأضاف وكيل الري، أنه تم الانتهاء من تأهيل 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وإحلال وتجديد كوبري على بحر سنهور العمومي، وعمليتي إحلال وتجديد كوبري الونايسة على بحر النزلة ك 30,30، وإحلال وتجديد بحر تنهلا ك 1,02، بمدينة الفيوم، بجانب إنهاء حائط ساند على مصرف البطس ك 5,200 أمام عزبتي خلف والحبون بطول 200متر، فضلا عن إنهاء أعمال الجسات الميكانيكية للبدء في عملية إحلال وتجديد الحائط الساند بطول 182متر طولي، على بحر يوسف في المسافة المتبقية من أمام كوبري الصوفي بالبر الأيسر حتى كوبري المطافي.

وتابع، أنه جار العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 64,75%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 74%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 41%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 20%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 64%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 98%.

وكشف وكيل وزارة الري، أنه يجري العمل لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 11%، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقة الكومي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 26%، وتم البدء في عمليات الحفر لتدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح، كما تجري أعمال الحفر أيضا لإحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وتأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

ولفت وكيل الوزارة، أن الأعمال الجاري تنفيذها شملت أيضا إنشاء كوبري على بحر أبو جنشو أمام الوحدة الصحية بأبشواي، وبلغت نسبة التنفيذ به 85%، وعملية إحلال وتجديد كوبري مشاه على بحر سنهور العمومي، وبلغت نسبة التنفيذ به 85%، وعملية إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ ك 20,2، وبلغت نسبة التنفيذ 59%.