جوتيريش يأمل في تمديد اتفاق تصدير الحبوب خلال زيارته لكييف

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يأمل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، في التفاوض على تمديد اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، والذي تم التوصل إليه بوساطة أممية، وذلك خلال زياته إلى كييف من أجل تجنب تفاقم نقص الحبوب على مستوى العالم.

ويعتزم جوتيريش الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف غدا الأربعاء للضغط من أجل تمديد الاتفاق.

ومن المقرر أن تنتهي مبادرة البحر الأسود للحبوب في 19 مارس الجاري.

ويعد اتفاق تصدير الحبوب، الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي بعد مفاوضات اتسمت بأجواء متوترة أحد النجاحات الدبلوماسية القليلة منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويسمح الاتفاق بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من السلع الغذائية التي كانت ستظل عالقة في أوكرانيا نتيجة للغزو الروسي والحصار.

ويسمح الاتفاق بنقل الحبوب في شحنات عبر ثلاثة موانئ على البحر الأسود، وتلعب فيه تركيا دور المنسق.

ووصل جوتيريش إلى بولندا اليوم الثلاثاء ليتوجه برا إلى أوكرانيا.

وستكون هذه هي ثالث زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب.