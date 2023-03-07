نقيب المهندسين: أمتلك عزيمة احترام وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن ما نشرته صفحة النقابة على "فيسبوك"، بشأن قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، والحديث عن الالتفاف عليها؛ هو تدليس وكذب وأمر مخزٍ، معتبرا أن الصفحة لا تعبر عن النقابة في الوقت الحالي.

وأضاف النبراوي، عبر حسابه على " فيسبوك": "يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.

وتابع: "أؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك اعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على " فيسبوك"، نشرت رسالة لأعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مصر، قالت خلالها: "بالنظر إلى الأحداث المؤسفة والغوغائية التي شهدتها الجمعية العمومية والتي تم تنظيمها في السادس من مارس 2023 بحديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات، فإن هيئة المكتب تدين الأسلوب الذي تم به إدارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة".

وأضاف المنشور: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من أعرق المؤسسات في الوطن الغالي وعلى أصولها وتقاليدها الراسخة".