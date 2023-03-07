جامعة حلوان تنظم قافلة طبية بمنطقة المعصرة البلد

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، بالاشتراك بين كليتي الطب والصيدلة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة المعصرة البلد، قافلة طبية متكاملة اليوم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، وإشراف الدكتورة نيرفانا حسين مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة، والدكتورة سحر عبدالمحسن علي وكيل شئون البيئة كلية الصيدلة.



وتضم القافلة كل التخصصات الطبية من (الباطنة العامة، والأطفال، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والجراحة العامة، وعلاج الأورام، والأمراض الجلدية)، مع عمل ندوات عن كيفية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، مع عمل فحص دوري مجاني للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية لكل التخصصات بالمجان تماما.



وقدمت القافلة خدماتها لعدد ٥٥٦ مواطنا، في تخصص الباطنة العامة ١٢٦، الجراحة العامة ١٦، جراحة العظام ١٤٠، الأمراض الصدرية ٤٩، الأطفال ١٥٠، الأمراض الجلدية ٦٦، الأورام ٩.



يذكر أن جامعة حلوان تشارك في مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وحرص جامعة حلوان لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.





