السعودية والمملكة المتحدة يبحثان أوجه الشراكة الثنائية وسبل تعزيزها وتطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى اليوم، مع نظيره وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية بلندن، أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء بحث أيضا وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.



