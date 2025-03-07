ماذا جاء في رسالة ترامب إلى خامنئي حول برنامج إيران النووي؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعث رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة "فوكس بزنس"، اليوم الجمعة، أوضح فيها أنه أرسل الرسالة أمس الخميس.

وأكد ترامب أنه يفضل عقد صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحذر في الوقت نفسه طهران من مغبة عدم التفاوض.

وشدد على أنه لا يمكن السماح لإيران بأن تمتلك أسلحة نووية.

وفبراير الماضي، قال ترامب إن إيران لا ينبغي أن تمتلك أسلحة نووية، وإنهم يفضلون التوصل إلى اتفاق نووي يسمح لإيران بالنمو والتطور.

وقال ترامب الذي وقع على الأمر التنفيذي الرئاسي الذي سيعيد إحياء سياسة "الضغط الأقصى على إيران"، إنه غير سعيد بهذا القرار لكن عليه أن "يكون صارما مع إيران".​​​​​​​

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي الجهود الدولية الرامية لحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وكانت إدارة ترامب قد تعهدت بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.