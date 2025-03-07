 الرئيس الموريتاني يبعث برسالة خطية لرئيس نيجيريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الموريتاني يبعث برسالة خطية لرئيس نيجيريا

الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ
د ب أ
نشر في: الجمعة 7 مارس 2025 - 1:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 مارس 2025 - 1:10 ص

سلم وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد ابوه مساء اليوم الخميس، في أبوجا رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لرئيس نيجيريا الاتحادية أحمد بلا تنيبو لم يكشف عن فحواها.

 واكتفت الرئاسة الموريتانية بالقول بأن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين موريتانيا ونيجيريا وسبل تعزيزها والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت مصادر مطلعة أن الرسالة تتعلق بدعم ملف ترشح الدكتور سيدي ولد التاه وزير الاقتصاد السابق لموريتانيا لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية . 

ويتنافس سبعة مرشحين أفارقة على الفوز بمنصب رئيس البنك الأفريقي للتنمية.


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