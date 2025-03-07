 قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون في الكأس - بوابة الشروق
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قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون في الكأس

محمد جلال
نشر في: الجمعة 7 مارس 2025 - 11:28 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مارس 2025 - 11:30 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا 

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي


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