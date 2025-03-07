السيسي يشكر المصريين على اصطفافهم خلف القيادة السياسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وهو ما يعكس قوة الجبهة الداخلية المصرية وصلابتها.

وأكد السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم الجمعة، أن السلام هو خيار مصر والدول العربية، مشددا على دور القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، واطلع على أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما أدى صلاة الجمعة مع الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المتحدث إلى أن حرص الرئيس على الاستماع إلى الطلبة، للاطمئنان على سير العملية التدريبية خلال شهر رمضان، كما تناول معهم المستجدات الإقليمية والدولية، مستعرضًا نتائج القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، والجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، خاصة في قطاع غزة، إلى جانب الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

وخلال جولته، أشاد الرئيس السيسي بمستوى الانضباط واللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها طلاب الأكاديمية، مثنيًا على حرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل أقصى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية.