شهدت منطقة "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح أمس، واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب في منتصف العقد الثالث من العمر على الاعتداء جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام مسجد، في نهار رمضان، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب متهم بالتعدي على طفلة جنسيا داخل حمام مسجد بمنطقة السوق في "ابني بيتك" بالحي العاشر، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تحفظت على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

تفاصيل الجريمة

وفقا لرواية أحد أفراد أسرة الطفلة، لـ"الشروق"، فقد ذهبت المجني عليها برفقة والدتها إلى السوق، حيث تعمل الأخيرة، وطلبت دخول حمام المسجد المجاور. لم تكن الطفلة تعلم أن هناك شابا يترصد بها، وفور دخولها الحمام، باغتها الشاب، ويدعى "خيري"، واعتدى عليها جنسيا بعد أن كتم أنفاسها وهددها قائلًا: "لو اتكلمتي هادبحك".

وأضاف: "لحسن الحظ، تصادف دخول سيدتين إلى الحمام في تلك اللحظة، فسمعتا صوت صراخ الطفلة، وشاهدتا المتهم يخرج من الحمام في حالة ارتباك، وعلى الفور، تمكنتا من الإمساك به، وسرعان ما تجمّع الأهالي الذين تدخلوا وقاموا بتسليمه للشرطة".

إجراءات النيابة العامة

أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم برقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت معاينة مبدئية، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.