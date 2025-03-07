مركزا الأهرام الاستراتيجي والوطني للدراسات وخبراء يطلقون مجموعة عمل لمواجهة تهجير الفلسطينيين

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أطلق مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالشراكة مع المركز الوطنى للدراسات، ومجموعة من الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين، مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تجير الفلسطينيين من أراضيهم فى غزة والضفة الغربية.

شارك فى الاجتماع التحضيرى لإطلاق مجموعة العمل كل من الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ والدكتور عمرو الشوبكى مستشار المركز؛ واللواء الدكتور أسامة إبراهيم واللواء الدكتور وائل ربيع الخبيرين الاستراتيجيين، إضافة اللواء أحمد الشهابى رئيس المركز الوطنى للدراسات اللواء؛ واللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز لشئون الأمن الإقليمى؛ وهانى الأعصر المدير التنفيذى للمركز؛ ووليد عتلم الباحث بالمركز.

وأقر الاجتماع إسناد رئاسة المجموعة فى دورتها الأولى لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ ممثلاً فى رئيسه، ومهام منصب المنسق العام إلى اللواء الدكتور أحمد فاروق.

ومن المقرر أن يشكل القائمون على العمل، مجموعات للخبراء والباحثين، سيكون ضمن مهامهم متابعة الأزمة وتقييمها بشكل دائم، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الداعمة لجهود الدولة المصرية فى هذا الصدد؛ تبدأ بـ«مؤتمر لمراكز البحوث والدراسات المصرية».