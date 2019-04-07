وزير خارجية قبرص يتوجه إلى لوكسمبورج للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية

توجه وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأحد، إلى لوكسمبورج للمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية التابع إلى الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية - أن خريستودوليدس ستتيح له الفرصة لتبادل الأراء في مختلف القضايا الحالية التي تتعلق بالعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن بينها عملية السلام في أفغانستان والشراكة الشرقية، واَخر التطورات في فنزويلا.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية القبرصي أيضا ستتيح له فرصة إجراء اتصالات ثنائية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع المجلس.