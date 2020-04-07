تركيا تسجل 76 وفاة جديدة و3892 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 725 حالة وفاة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أوضح فيه أن عدد الاختبارات الطبية الخاصة بكورونا بلغ حتى الآن 228 ألفا و868.

وأشار إلى أن عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 3 آلاف و892 مصابا، وأن العدد الكلي ارتفع إلى 34 ألفا و109 حالة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

ولفت الوزير إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1582 حالة.

وتابع: "بدأنا نلاحظ وفاة شباب بكورونا لذلك يجب عدم الاعتداد بعامل السن كضمان".

وأعلن الوزير أن تركيا أتمت التحضيرات لإطلاق نظام إلكتروني يمكنها من مراقبة الأشخاص الذين يتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي، وتوجيه تنبيهات لهم.

وأوضح أن نسبة إشغال أسرة العناية المركزة بالمستشفيات في عموم تركيا لم تتجاوز 63% حتى الآن.

وقال قوجة: "بالأمس كنا نعمل على عزل بلادنا خارجيا، والآن علينا أن نتبع قواعد العزل في جميع المدن".