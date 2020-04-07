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يرى باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحبربي، أنه أفضل من جميع مهاجمي مصر في الوقت الحاليأ

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية: " أنا أفضل من كل مهاجمي مصر في الوقت الحالي".

وعن المهاجم الذي يستحق اللعب كأساسي في منتخب مصر في الوقت الحالي أضاف مهاجم الزمالك السابق: "مصطفى محمد هو من يستحق التواجد كأساسي في المنتخب".

وعن إمكانية تشجيعه للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تابع: "لن أشجع الأهلي إذا تأهل لمواجهة فريق أجنبي في نهائي دوري الأبطال لن أكون منافقا مع احترامي للأهلي".

وواصل: "الأهلي سيندم على بيع لاعبيه الكبار، ولم أكن أتمنى أن يفاوضني الأهلي ليتعاقد معي".

مرسي تحدث عن انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الأهلي قائلً: "الزمالك أخطأ في الانسحاب من القمة".

وبسؤاله عن ملف كهربا والزمالك أتم: "لا أعرف أين الحق في هذا الملف".