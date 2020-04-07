مجلس النواب البولندي يوافق على التصويت البريدي في الانتخابات الرئاسية

(د ب أ)

وافق مجلس النواب البولندي مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون من شأنه إجراء التصويت البريدي باعتباره الطريقة الوحيدة للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون ، الذي سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ ، بفضل تصويت مشرعي حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ.

وسيسمح هذا الإجراء بتنظيم انتخابات على مستوى الدولة حتى على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتم التسريع بطرح مشروع القانون في مجلس النواب في غضون ساعات ، بعد أن قدمه الحزب الحاكم فقط بعد ظهر اليوم الاثنين

وخلال المناقشة البرلمانية ، أكد نواب المعارضة على المخاطر الصحية المتعلقة بالتصويت البريدي خلال جائحة كورونا ، مثل الطوابير الطويلة في مكاتب البريد. وأضافوا أن التصويت البريدي الشامل قد ينتهك أمن وسرية الانتخابات.

وكان حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قد فشل في وقت سابق اليوم الاثنين، في الدفع بفكرته لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في العاشر من أيار/مايو المقبل، من خلال تصويت بريدي عام، بسبب وجود انقسام بين صفوفه.

وتكبد الحزب هزيمة بهامش ضئيل للغاية، خلال تصويت برلماني اليوم الاثنين، بعد أن امتنع العديد من نواب البرلمان من حزب الاتفاق المحافظ بقيادة نائب رئيس الوزراء ياروسلاف جوين، عن التصويت على وضع مشروع قانون التصويت عبر البريد على جدول الأعمال.

وقد أكدت بولندا حتى منتصف نهار اليوم الإثنين، تسجيل 4413 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 107 حالة وفاة.