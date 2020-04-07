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طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «نحن مستعدون لكل السيناريوهات».

وأضاف أثناء تفقده لعناصر ومعدات القوات المسلحة الخصصة لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، «بخصوص ما يدور حول أجهزة التنفس الصناعي، لدينا ست مستشفيات جاهزة للافتتاح الآن»، مشيرًا إلى استيعاب كل مستشفى لـ200 سرير.

وأوضح أن «كل الموارد والإمكانيات والقدرات مسخرة لتقديم الدعم والمساعدة والمشاركة المطلوبة في مواجهة الأزمة».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عناصر ومعدات القوات المسلحة، المخصصة لمعاونة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.