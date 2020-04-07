استشاري قلب: لا يمكن مقارنة مصر بالسويد بالنسبة لكورونا

قال الدكتور هاني راجي، استشاري القلب، إن أكثر من 50% من المنازل الموجودة بدولة السويد يعيش بها فرد واحد فقط، لافتًا إلى عدم جواز مقارنة أوضاع مصر مع السويد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن ظروف دولة السويد تختلف عن مصر، مشيرًا إلى أن الأفراد يطبقون العزل الذاتي، ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية، ويستطيعون العمل بأعداد بسيطة.

ولفت إلى أن السويد تمتلك إمكانيات طبية كبيرة تمكنهم من التعامل حال ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد، متابعًا: «علينا تفادي العدوى لأننا إذا دخلنا لمنحنى الإصابات العالي لن نستطيع اللحاق بالإصابات».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 7 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1322 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم 259 متعافيًا.