«سياحة النواب»: تكليفات السيسى للحكومة لمواجهة تداعيات كورونا تنقذ قطاعي السياحة والطيران

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييدها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران.

وأشاد النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، فى بيان أصدره اليوم بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

كما أشاد بتكليف الرئيس السيسي للبنك المركزي لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة على أن يكون بفائدة مخفضة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا وتقديم قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

وطالب النائب عمرو صدقى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من الأثار والتداعيات السلبية التى تعرض لها جميع العاملين سواء من رجال الأعمال والاستثمار أو العمالة داخل قطاعى السياحة والطيران، مؤكدا أن اللجنة سوف تتابع الإجراءات الحكومية لتنفيذ هذه التكليفات المهمة.

ووجه الشكر للحكومة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران على الاستراتيجية المهمة التى وضعتها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يضمن مواجهة جميع السلبيات التى تعرض له كل من قطاعى السياحة والطيران.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار كان قد عقد اجتماعا موسعا بحضور النائب عمرو صدقى وجميع المسئولين التنفيذيين وممثلى رجال الأعمال والاستثمار لمناقشة مواجهة سلبيات فيروس كورونا على السياحة واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لمواجهة هذه السلبيات.