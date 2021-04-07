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أعداد جريدة الشروق
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«عكاظ»: تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد قوة الاقتصاد السعودي رغم جائحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:38 ص

 أكد صحيفة "عكاظ" السعودية، أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودى، يؤكد قوة المملكة الاقتصادية على مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها مهما كانت صعبة.
وقالت الصحيفة فى افتتاحتها اليوم /الأربعاء/ - تحت عنوان (التحديات العالمية.. ونمو اقتصاد المملكة) إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9% بدلاً من 2.6% خلال العام الحالي، وبنسبة 4% العام القادم، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات، ومضي السعودية قدماً في تحقيق رؤية 2030.
وتابعت " ورغم تأثر العديد من الدول بسبب جائحة كورونا، التي لا تزال تعاني منها حتى الآن، تمكنت السعودية من الحد بشكل كبير من أي انعكاسات سلبية، واستطاعت حماية القطاع الخاص من أضرار الجائحة، وهو ما أكدته هيئة الإحصاء أخيراً بدخول نحو 74 ألفا إلى سوق العمل العام الماضي، في ظل معاناة الدول المتقدمة من ارتفاع البطالة ".

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