 بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمنيا العلاقات الثنائية والوضع في إقليم قرة باغ - بوابة الشروق
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بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمنيا العلاقات الثنائية والوضع في إقليم قرة باغ

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:42 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في إقليم قرة باغ.

وقال بوتين، في مستهل الاجتماع مع باشينيان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "هناك العديد من الموضوعات الواجب بحثها فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، وتخص المسائل الأكثر إلحاحًا وشدة بطبيعة الحال تطبيع الوضع في إقليم قره باغ وحوله".

من جهته، ثمن باشينيان إسهام بوتين الشخصي في استقرار الوضع في الإقليم المتنازع عليه بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الصراع بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني، مشددًا على أن تواجد قوات حفظ السلام الروسية أصبح أهم عامل لضمان استقرار وأمن المنطقة، مشيرًا إلى أن مسألة عودة جميع العسكريين الأرمن الأسرى لدى أذربيجان لم تحل بعد.

ووصل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


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