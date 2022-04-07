قال الفنان طارق لطفي، إن أحداث مسلسل «جزيرة غمام» لم تبدأ بعد، فكل ما تم عرضه مجرد بداية للأحداث الكبيرة التي ستعرض خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بطاقم العمل بأكمله.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأربعاء، أنه كان مستمتع بالعمل مع طاقم العمل، مؤكدًا أنه يحب ما يقدمه، ويجتهد قدر المستطاع كي يخرج بالصورة التي يظهر بها.

ولفت إلى أنه تحدث كثيرًا مع باحث وفرته الشركة المنتجة، للاطلاع على عالم الغجر ومصطلحاتهم، لكن في النهاية تم خلق العالم الذي يريد طاقم العمل تقديمه بناءً على ورق عبدالرحيم كمال، مضيفًا أنه اختار مظهر الشخصية مع حسين المنباوي، فخرجت كل تفصيلة لسبب ما.

وحول دوره في المسلسل وتدريبه للقردة، عقب: «زمان كانوا بيعملوا حاجات كتير أوي، من نار ورقص وغناء، فيظهر إنه هو بيعرف يعمل الحاجات دي».

مسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغنى، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

