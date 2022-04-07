مناقشة الاستعدادات الأولية لموسم الصيف بمطروح

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تابع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة خلال اجتماع عقد بمجلس مدينة مرسى مطروح، الاستعدادات الأولية اللازمة لموسم الصيف، بحضور المحاسب رضا جاب الله رئيس مجلس المدينة، ونواب رئيس المجلس ومديري الإدارات.

تم مناقشة الاستعدادات اللازمة من أعمال النظافة، مع مراجعة صيانة جميع معدات وسيارات النظافة لتكون بكامل قوتها خلال موسم الصيف‏، وكذلك مراجعة ضوابط واجراءات الرخص والإشغالات الموجودة بكورنيش المدينة ومنع التصاريح التى تحجب الرؤية لتظهر المدينة بالشكل السياحى اللائق بمكانتها.

كما جرى التطرق إلى ضرورة سرعة نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضارية البديلة منعا لظاهرة الإشغالات بالشوارع.

‏جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى بالمحافظة مع إعداد التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الإلتزام بتقديم كافة الخدمات لأهالي مطروح وزائريها.