إيطاليا تسجل 69 ألفا و885 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

سجلت إيطاليا 69 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 150 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و35 ألفا و943، والوفيات إلى 160 ألفا و253 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 136 مليونا و106 آلاف و481 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.