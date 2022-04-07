ميدو منتقدا لاعبي بيراميدز: يفتقدون شخصية الفوز في المباريات الكبيرة

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يرى أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز يفتقدون شخصية الانتصار في المباريات الكبيرة.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق أمام الزمالك بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: «يجب أن يبحث إيهاب جلال وهاني سعيد عن حل لمشكلة افتقاد لاعبي بيراميدز لشخصية الفوز والانتصار خلال المباريات الكبيرة».

وتابع: «لاعبو بيراميدز يقدمون أداء رائعا في المباريات الكبيرة ولكنهم يفتقدون لمبدأ وشخصية الحفاظ على المكسب، وزيادة الغلة التهديفية عند التقدم بهدف».