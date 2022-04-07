الانفصاليون الموالون لروسيا يقولون إنهم سيطروا على وسط مدينة ماريوبول





قال الانفصاليون المواليون لروسيا بشرق أوكرانيا إنهم سيطروا بصورة كبيرة على وسط مدينة ماريوبول، حيث حققوا مكاسب في المدينة بمساعدة القوات الروسية.



وقال إدوار باسورين المتحدث باسم القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك للتلفزيون الروسي اليوم الخميس "يمكننا القول أن المعركة الأساسية في وسط المدينة انتهت".



مع ذلك لم يؤكد الجانب الأوكراني رواية باسورين. وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش" ماريوبول تسيطر على أرضيها".



وأضاف باسورين أن هناك نحو 3000 جندي أوكراني مازالوا في المدينة، التي تحاصرها القوات الروسية.