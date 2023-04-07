دي ماريا يقود قائمة يوفنتوس لمواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي

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كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن القائمة التي ستخوض مواجهة لاتسيو مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس على ملعب الأولمبيكو، مساء غدًا السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة يوفنتوس في مواجهة اليوم كما يلي:

الحراسة: تشيزني، بيرين، بنسوليو.

الدفاع: بريمر، دانيلو، ساندرو، جاتي، بونوتشي، روجاني.

خط الوسط: لوكاتيلي، كوادرادو، كوستيتش، ميريتي، رابيو، باريديس، فاجيولي.

الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش، ميليك، دي ماريا، سولي.