 بريطانيا ترسل سفينة سفينة إلى  البحر  المتوسط للمساعدة في إقامة ممر بحري إنساني بين قبرص وقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا ترسل سفينة سفينة إلى  البحر  المتوسط للمساعدة في إقامة ممر بحري إنساني بين قبرص وقطاع غزة

لندن- معا
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 9:04 ص

أرسلت بريطانيا، سفينة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في إقامة ممر بحري إنساني بين قبرص وقطاع غزة.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس: "سفينة تابعة للبحرية البريطانية تتجه إلى شرق البحر المتوسط لدعم الجهود الدولية لإيصال مساعدات حيوية إلى غزة".

ووفقا له، خصصت وزارة الخارجية البريطانية 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) لإرسال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لضمان تشغيل الممر إلى قطاع غزة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أوضح أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

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