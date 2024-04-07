تعرف على رسوم فحص طلبات التصالح وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد

نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، على أن يتم سداد رسم فحص 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية بالنسبة للطلبات التي سيتقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء الجديد، و125 حنيها في القرى وتوابعها، وذلك حتى 250 مترا مربعا.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم سداد رسم فحص على طلبات التصالح للمساحات من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع، 1000 جنيه بالنسبة للمخالفات الموجودة بالمدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها بالقرى وتوابعها.

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، أن يتم سداد رسم فحص لطلبات التصالح للمساحات من 500 متر مربع وحتى 1000 متر، 2000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و1000 بالقرى وتوابعها.

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، أن يتم سداد رسم فحص للطلبات على المساحات من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع، 3000 جنيه بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية، و2000 جنيه في القرى وتوابعها.

كما نصت اللائحة على أن يتم سداد رسم فحص للطلبات على المساحات من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع، 4000 آلاف جنيه بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية، و3500 جنيه بالنسبة للقرى وتوابعها .

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد أن يتم سداد رسم فحص للطلبات على المساحات الأكثر من 4000 و5000 آلاف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، و5000 آلاف جنيه أيضا في القرى وتوابعها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأخير على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 أبريل الجاري.