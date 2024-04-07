قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحجة إطلاق نار على حافلة للمستعمرين في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الطالبة الجامعية ليان ناصر (24 عاما)، خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا السكن الجامعي الذي تعيش فيه ناصر، وقاموا بتخريب محتوياته، وهي محررة بعد اعتقال عدة شهور عام 2021.