غارة إسرائيلية تستهدف تجمعا لفلسطينيين قرب مطبخ خيري في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون في مستشفى إن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الاثنين، تجمعا لفلسطينيين قرب مطبخ خيري حيث احتشدوا لتلقي وجبات جاهزة، مع تضاؤل الإمدادات الغذائية تحت حصار إسرائيلي مستمر منذ شهر على قطاع غزة ، في أحدث سلسلة من الهجمات على القطاع وأسفرت عن استشهاد أكثر من 30 شخصا ، معظمهم من النساء والأطفال.

وذكر مسعفون أن غارة أخرى أصابت خيمة إعلامية خارج المستشفى، ما أسفر عن استشهاد شخصين، بينهما مراسل محلي، وإصابة 6 صحفيين آخرين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارة استهدفت رجلا ، زاعمة إنه مقاتل من حماس يتظاهر بأنه صحفي.

وأظهرت مقاطع مصورة بالفيديو أشخاصا يحملون جثة فتاة صغيرة ووجهها مخضب بالدماء من جراء الانفجار الذي قال شهود عيان إنه أصاب خيمة بجوار المطبخ الخيري خارج مدينة خان يونس الجنوبية.

وقال مسؤولو المستشفى إن الانفجار أسفر كذلك عن استشهاد 6 آخرين بينهم امرأتان وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص.

ووقعت الغارة حوالي الظهيرة بينما كان المطبخ يوزع وجبات الطعام على النازحين الذين يعيشون في الخيام.

وقالت سماح أبو جامع إن ابن أخيها كان من بين الشهداء وأصيبت ابنتها الصغيرة بينما كانوا ينتظرون حاملين أواني الطعام لاستلام الطعام لعائلاتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الغارة.