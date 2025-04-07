ضبط متهمين باقتحام محل مواطن والتعدي عليه في الإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين باقتحام محل شخص والتعدي عليه في الإسكندرية.

ورصدت أجهزة الأمن ما تداول على مواقع التواصل متضمناً تضرر شخص من اقتحام شخصين المحل الخاص به بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وتحطيم محتوياته والتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 مارس 2025 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك محل) بتضرره من شخصين، لقيامهما باقتحام المحل الخاص به والتعدى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة -لأحدهما معلومات جنائية- وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.