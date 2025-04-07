نيوكاسل ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي الليلة في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

ويدخل نيوكاسل اللقاء ساعيًا لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة جمعها من 29 مباراة، بعدما حقق الفوز في 15 مواجهة، وتعادل في 5، وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.

على الجانب الآخر، يعاني ليستر سيتي من موسم كارثي حتى الآن، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة فقط من 30 مباراة، بعدما فاز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 5، وتلقى الهزيمة في 21 مباراة كاملة، وسكنت شباكه 67 هدفًا مقابل 25 هدفًا فقط سجلها.

ويسعى نيوكاسل لحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من المربع الذهبي، لمواصلة الضغط على تشيلسي ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الرابع والخامس، في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفارق ليس كبيرًا.

في المقابل، يدخل ليستر اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يبحث عن انتصاره الخامس هذا الموسم للهروب من دوامة الهبوط والتمسك بفرصة أخيرة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط دعم جماهيري منتظر من أصحاب الأرض.

وتُعد المباراة فرصة حقيقية لنيوكاسل من أجل تعزيز مركزه في جدول الترتيب، بينما يتمسك ليستر سيتي ببارقة أمل قد تُبقيه بين الكبار، ما يمنح اللقاء طابعًا حماسيًا ومثيرًا بين فريقين لكل منهما هدف مختلف.