شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى محافظة القاهرة.

وشهدت الاحتفالية تكريم 97 من الأمهات المثاليات، منهن 5 أمهات على مستوى الجمهورية، و37 أمًا على مستوى المحافظة، من بينهن الأم البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرًا لما قدمنه من تضحيات وعطاء متواصل.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المناسبة يتجدد فيها أسمى معاني الحب والوفاء والتقدير لكل أم، باعتبارها رمز العطاء، ونبع الحنان، وأساس بناء المجتمع واستقراره، مشيرًا إلى أن الأم ليست فقط من تمنح الحياة، بل هي من تصنع الأجيال، وتغرس القيم، وتبني الإنسان القادر على مواجهة تحديات المستقبل، فهي المدرسة الأولى، والمربية الفاضلة، وصاحبة الرسالة النبيلة التي لا تُقدّر بثمن.

وثمّن محافظ القاهرة الدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقضايا المرأة والأم، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة المصرية على كل الأصعدة، سواء من خلال المبادرات الرئاسية، أو برامج الحماية الاجتماعية، أو تعزيز دورها في مواقع صنع القرار.

وأضاف أن هذا الاهتمام انعكس في إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الأم المصرية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، وهو ما يؤكد إيمان القيادة السياسية بأن تمكين المرأة هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن احتفالنا اليوم يأتي ليؤكد اهتمام الدولة ومؤسساتها بدور الأم المصرية، وخاصة الأم المثالية التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في الصبر والكفاح والتضحية، مشيرًا إلى أن تكريم هذه النماذج المشرفة هو رسالة تقدير لكل أم مصرية تبذل الغالي والنفيس من أجل أسرتها ووطنها.

ووجّه محافظ القاهرة، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، وللوزارة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، للجهود المتميزة التي تعكس روح التكاتف المجتمعي والحرص على إبراز النماذج الإيجابية المشرفة داخل المجتمع، مثمنًا جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وكل القائمين على تنظيم هذا الحدث المتميز، الذي يعكس روح التكاتف المجتمعي والحرص على إبراز النماذج الإيجابية في مجتمعنا.

وأكد محافظ القاهرة، أن دعم الأم وتمكينها هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، متابعا: "أننا سنظل نعمل جميعًا على توفير كل سبل الرعاية والاهتمام بها، تقديرًا لدورها العظيم".

وفي ختام الفعاليات، أعرب محافظ القاهرة، عن خالص تهانيه لجميع الأمهات المكرمات، مؤكدًا أن دعم الأم المصرية وتمكينها سيظل على رأس أولويات العمل التنفيذي، باعتبارها حجر الأساس في بناء مستقبل الوطن.