نجم أرسنال السابق آرون رامسي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الويلزي آرون رامسي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، منهياً مسيرة حافلة استمرت لسنوات طويلة في الملاعب الأوروبية والدولية، وذلك عن عمر 35 عامًا.

وقال رامسي عبر حسابه على انستجرام: "بعد تفكير عميق قررت اعتزال كرة القدم، لم يكن قراراً سهلا، تشرفت بارتداء قميص منتخب ويلز ومعايشة كل تلك اللحظات الرائعة معه".

وخاض رامسي 86 مباراة دولية مع منتخب ويلز، سجل خلالها 21 هدفًا، وبرز كأحد أهم لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب. كما تألق خلال فترته مع أرسنال بين عامي 2008 و2019، حيث تُوج بثلاثة ألقاب من كأس الاتحاد الإنجليزي أعوام 2014 و2015 و2017.

وخلال مسيرته، تنقل رامسي بين عدة أندية بارزة، من بينها رينجرز ونيس وكارديف سيتي، قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع بوماس المكسيكي.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع بوماس في نوفمبر الماضي، بعد فترة قصيرة من انضمامه في يوليو بعقد لمدة موسم واحد، حيث شارك في 6 مباريات فقط سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وسط تقارير أشارت إلى معاناته من الإصابات المتكررة وابتعاده عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وباعتزال رامسي، تُسدل الستارة على مسيرة لاعب ترك بصمة واضحة سواء مع الأندية أو على الصعيد الدولي.