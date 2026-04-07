مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار مخفف بشأن مضيق هرمز

حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما جرى تخفيف صياغته للمرة الثانية بسبب معارضة روسيا والصين.

وكان مشروع القرار الأصلي، الذي قدمته البحرين، يمنح الدول تفويضا باستخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة ويمكن أن تشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي ، وردع أي محاولات لإغلاقه.

لكن النسخة السادسة من النص، التي سيجري التصويت عليها، تكتفي بـ "تشجيع قوي" للدول التي تستخدم مضيق هرمز على تنسيق جهودها الدفاعية للمساهمة في ضمان الملاحة الآمنة في المضيق.

ويشير النص إلى أن ذلك ينبغي أن يشمل مرافقة السفن التجارية وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر المضيق.

ومن المقرر أن يجري التصويت الساعة 11 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي قبل ساعات من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة الثامنة مساء، مطالبا إيران بفتح الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره عادة خمس نفط العالم، وإلا ستواجه هجمات على محطات الكهرباء والجسور.