الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:19 م القاهرة
بنزيما يعود لتدريبات الهلال قبل مواجهة الخلود

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 11:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 11:04 م

أعلن الهلال موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة في مواجهة الخلود، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لملاقاة فريق الخلود غدًا الأربعاء، في مباراة يسعى خلالها لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وكان بنزيما قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام التعاون بسبب إصابة في إصبع القدم، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر، بينما يحتل الخلود المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.


