تداول 21 ألف طن من البضائع و622 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار ال 24 ساعة الماضية، تداول 21 ألف طن من البضائع، و622 شاحنة و 25 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 10 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2065 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، ان حركة الواردات تضمنت دخول 2000 طن من البضائع، و235 شاحنة و15 سيارة، كما تضمنت حركة الصادرات شحن 19 ألف طن من البضائع، و387 شاحنة و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PANLILY، وشهد مغادرة السفينتان أمل وPANLILY.

وشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن من البضائع، و318 شاحنة عبر أربع سفن تعمل بنظام الرحلات المكوكية، وهي "الحسين، أور، سينا وآيلة".

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة JASMINA وعلى متنها 10000 طن من المواد الغذائية المصدرة إلى السودان.