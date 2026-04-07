هجمات صاروخية متزامنة من إيران وحزب الله على شمال ووسط إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مشهد من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل صباح الخميس 19 يونيو 2025

أفادت القناة «12» العبرية، بأن مناطق شمال ووسط إسرائيل تشهد الآن، هجمات صاروخية متزامنة من إيران وحزب الله في لبنان.

وبحسب تقرير القناة العبرية، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، لافتة إلى دوي صفارات الإنذار بشكل متزامن في الشمال جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص في مدينة نهاريا شمال إسرائيل جراء سقوط صاروخ، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال أن المدينة استُهدفت بعشرة صواريخ أُطلقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نهاريا تعرضت لهجوم صاروخي مكثف، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على حريق اندلع إثر سقوط شظايا صاروخ في المدينة.

وبحسب التقارير، أسفر القصف عن خمسة مصابين، دون تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت صباح الثلاثاء عن إطلاق صفارات الإنذار في نحو 163 موقعاً، شملت تل أبيب الكبرى وإيلات والنقب والسهل الساحلي، في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال في بيان رسمي إنه شن هجمات بمسيّرات انقضاضية على تجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق شلومي والمالكية وحانيتا وحولاتا، إضافة إلى قصف صاروخي استهدف مستوطنة يرؤون في إطار التحذيرات السابقة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمعات إسرائيلية في بلدتَي مارون الراس وعيناتا جنوبي لبنان، إضافة إلى بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، قصف الحزب مرابض مدفعية إسرائيلية مستحدثة في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان وشرق مستوطنة سعسع.